參與海上應處護衛海疆官兵簽名，排成兩艘軍艦圖樣，裱框成畫致贈給李理事長。（軍聞社提供）

李棟樑11日登蘇澳軍艦慰勉官兵。（軍聞社提供）

九三軍人節將屆，軍友社榮譽理事長李棟樑一連兩天安排慰訪海軍部隊，繼昨日到基隆131艦隊，今天上午率敬軍團前往海軍蘇澳基地168艦隊；在國防部副部長柏鴻輝、海軍司令唐華上將、海軍政戰主任劉慶斌中將、政戰局副局長張維新少將及軍友社秘書長簡士偉等人陪同下，登上蘇澳軍艦慰問；李棟樑致贈168艦隊、蘇澳後勤支援指揮部及蘇澳軍艦等9個駐守基地的海軍單位慰問金，犒慰官兵戰備辛勞。這是李棟樑第14次慰訪168艦隊。

值得一提的是，168艦隊全體官兵為了對李棟樑長期為國軍付出與關心表達感激，特別將今年4月8日到10日中共軍演期間，曾參與海上應處護衛海疆的官兵的簽名，排成基隆級與濟陽級兩艘軍艦圖樣，裱框成畫，致贈給李棟樑，同時也象徵全體官兵捍衛臺海和平的決心。

李棟樑表示，國軍弟兄不論在任何情況，都日以繼夜地保護我們的國家及人民，而當災害發生時，也是第一時間抵達現場協助救援，全力協助南投縣仁愛鄉嚴重災情的官兵們，亦在最短的時間，做出最大的努力。