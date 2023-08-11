台中市一名家長上個月開車載5歲兒子和3個月大女嬰外出，恍神失控撞上對向路標牌，整台車翻覆，所幸2名幼童皆坐在兒童安全座椅上，兒子僅輕傷，女嬰則奇蹟般毫髮無傷。國民健康署提醒，家長應重視使用嬰幼兒及小孩的汽車安全座椅，才能避免憾事發生。

根據國健署106年國民健康訪問調查結果顯示，未滿1歲嬰兒每次乘坐轎車時，有近2成家長不常將寶寶安置在安全座椅上。另有研究指出，大約有5分之1到3分之1的兒童死亡事件是可以預防的。

國健署與交通部共同呼籲，家長務必堅守使用符合國家標準CNS 11497檢驗規定的適齡汽車安全座椅，成為寶寶搭車的最佳盟友。為讓每位寶貝都能平安出生、安心返家，國健署彙集常見的5大迷思問題，與各位新手父母共同破除似是而非的錯誤觀念：

1. 寶寶剛出生還小，還不需要使用安全座椅：依據交通部「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」規定，2歲以下幼童應安置於車輛後座之攜帶式嬰兒床或後向幼童用座椅，予以束縛或定位，提醒家長剛出生的新生兒，也應依規定確實使用汽車安全座椅。

2. 距離那麼近，開車回家時抱一下就好：無論行車距離長短，家長都應該為寶寶使用適齡之汽車安全座椅。家長抱著寶寶時如果發生車輛撞擊，家長手臂將無法阻擋承受其衝擊力（約孩童體重之30倍），寶寶很可能會因為撞擊慣性，而被拋出車外。

3. 坐安全座椅就會哭鬧，只好在車上抱著安撫：家長應以安全為第一考量，不可以因為寶寶哭鬧就不使用安全座椅。寶寶哭鬧可能有很多原因，建議家長可以先將車輛停於路邊，檢查寶寶是否因為乘坐汽車安全座椅而感到不適，或是其他哭鬧原因所致。

4. 安全座椅總類太多，不知道如何購買及安裝：家長選用符合小孩身高、體重，且貼附商品檢驗合格標識之安全座椅。安裝時應依產品使用說明書，將後向式安全椅安裝於汽車後座。

5. 怕寶寶剛出生冷到，在身上套上羽絨外套：因為羽絨外套的布料光滑，當發生車輛衝撞時，寶寶很容易滑脫甩出去。如果需要額外保暖措施，建議家長可於寶寶固定在安全座椅上後，再將羽絨外套蓋在寶寶身上。

國健署提醒各位準爸媽，在寶寶出生前準備適合的安全座椅，並牢記「後、安、固、指」四字訣，安裝於後座並選用後向式安全座椅，依循各廠牌說明書安裝安全座椅，安裝完成後必須確認安全座椅穩固不搖晃，確認寶寶繫緊安全帶並保留一指寬的空隙，為寶寶出院當天搭車提供最安全的回家之路。