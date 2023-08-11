三陽第二季合併營收達173.88億元、年增39.79%，毛利率約21.55%，稅後淨利24.21億元、年增312.3％，每股稅後淨利2.87元，創單季次高紀錄，僅次於2015年第三季的3.44元。

三陽累計上半年合併營收為327.21億元，年增38.67%；營業毛利69.15億元，年增48.88%，毛利率約21.13%；營業利益35.07億元，年增102.05%；稅後淨利38.64億元，年增210.85%，每股盈餘升至4.57元，再創歷史新高紀錄。

三陽分析上半年營收成長原因，在二輪方面，受惠於高階機種及平價機種雙重熱銷，在2023上半年銷售量Top 10的排行榜中，三陽以五大車款包辦半數，冠軍寶座由省油國民神車全新迪爵奪得冠車，高階車款Jet SL及MMBCU左右夾攻分別取得第2名及第3名佳績，平價車種WOO及小型國民車VIVO分別以第5名及第7名進駐排名榜前十大，累計上半年內銷達13萬9152台，年增加3萬8984台或38.92%，上半年市占率38.3%，較去年同期30.7%大幅增加。

至於四輪事業部分，上半年南陽實業代理Hyundai現代新車銷售合計1萬1331台，年增長67.9%，表現超越市場上所有非豪華品牌，受惠主因是新上市的Custin MPV車款熱銷及商用車Porter與Staria銷售持續成長，因此上半年總營收大幅成長。

本次公告，推算業外部份貢獻稅前淨利約12.82億元，推測應是去(2022年)年處分新竹安駕中心1.5萬餘坪土地建物，本季認列所致。法人推估，稅前處分利益約10.85億元，扣除土增稅後，業外挹注每股獲利貢獻度約1.1~1.3元。

展望下半年，三陽將在米蘭車展出油電機車新技術，未來持續拓展歐洲、中東、中南美洲、東協市場，未來三年機車內外銷預估將能達到銷售量100萬台的目標。汽車部份，民俗月後即將進入新車銷售旺季，南陽實業年中才上市的Tucson L turbo hybrid買氣熱絡，新訂單已超過2500張，加上進口IONIQ電動車陸續到港交車，樂觀看待整體銷售成長的穩定態勢，有信心2023年全年超越目標台數。