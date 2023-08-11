美國橙汁價格近期創下歷史新高，主因先前熱帶風暴來襲及蟲害爆發，造成佛羅里達州柳橙產量大幅減少。

法新社報導，9月交割的橙汁商品期貨價格今天站上每磅3美元以上，比一年前的水準高出1美元多。7月底期貨價格曾達每磅3.2美元。

普萊斯期貨集團（Price Futures Group）農產品市場分析師史高維爾 （Jack Scoville） 表示：「有可能已創下此波走勢的高點，但也仍有可能再漲至3.5美元左右。」

美國佛州是僅次於巴西的世界第2大柳橙產區，去年遭受伊恩（Ian）與妮可（Nicole）兩大颶風的破壞。

此外，柑橘黃龍病（Huanglongbing）嚴重肆虐，更加劇農民的困境。

黃龍病也稱為柑橘綠化病（Citrus Greening），是由染上病原體的「亞洲柑橘木蝨」（Asian citrus psyll）所傳播；染病樹木會結出苦味且形狀怪異的果實，植株通常會在幾年內死亡。

史高維爾說，由於沒有已知殺蟲劑可以保護這農作物，「基本上必須砍伐病樹，將它們移除後再重新開始」。

美國農業部估計，全美柳橙產量將下降1/4以上，減至230萬噸，為56年來的最低水準。

農業部說：「由於柑橘綠化病導致果實掉落，加上收成面積減少以及颶風帶來強風，預料佛州的柳橙產量會持續下降。」 橙汁產量預計會減少近50%，降至8萬5000噸，創下歷史新低。

史高維爾說，巴西和墨西哥的乾旱也已經造成產量下降。 （譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1120811