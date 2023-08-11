鴻海創辦人郭台銘昨(10日)在苗栗舉行造勢活動，國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌致詞時卻喊出「下架國民黨」，引發爭議，雖事後解釋是「口誤」，但國民黨中央表示九月將開考紀會討論。陳鳳馨直言，徐耀昌因去年縣長選舉國民黨未提名鍾東錦不滿，「不識大體」，相比之下，鍾東錦從選前跟學生座談時直面過去背景，選後與國民黨也是拿的起放得下，這一點鍾真的令人佩服。

徐耀昌昨在郭台銘的造勢大會上，說出去年縣長選舉「國民黨低票落選」，現在不只要下進民進黨，還要「下架國民黨」，讓國民黨徹底反省。而同樣在台上的苗栗縣長鍾東錦，先是尷尬地摸脖子，在聽到「下架國民黨」時，更是當場用手掩面。

陳鳳馨今(11日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，徐耀昌說是口誤，這藉口也有點太爛了。她提到，徐耀昌是因為不滿去年縣長選舉，國民黨提名謝福弘，沒有提名徐支持的鍾東錦，但國民黨不提名鍾東錦是正確的選擇。

陳鳳馨解釋，鍾東錦過去有一些黑道、幫派相關的背景，他自己也承認，不是說改過向善，而是對國民黨全台選情來說，可能會是一個破口，讓民進黨鋪天蓋地的攻擊，寧可一區不當選，也不能讓其他區受影響無法當選。

對於徐耀昌，陳鳳馨也直言，就算說是情緒反應但真的「不識大體」，不只是因為他喊下架國民黨，而是徐不會不知道鍾東錦會成為選戰中被攻擊的箭靶，現在的社會已經是一個地區的破口會變成全台的破口，如果徐沒有這個認知，那只能恭喜他從政到現在都算順利，換作是徐要選舉、國民黨其他地區有破口，他還怎麼選下去。

陳鳳馨認為，鍾東錦相形之下更識大體，包括選後撤銷與國民黨之間的官司、與藍營的相互配合作等等。她也提到，很佩服鍾東錦的地方是去年選前的一場座談，讓鍾能夠擺脫自身背景，吸引到年輕人支持，在那場跟學生的演講上，鍾承認、面對自己的過去，接著去訴求他對地方願景，學生會覺得他很誠實，而且每個問題都是直球回答，鍾東錦挽回了他自己，不是尋求民眾諒解，而是闡明自己對苗栗的努力，希望民眾給他機會。

陳鳳馨表示，鍾東錦對國民黨也是拿得起放得下，但有些人就是拿不起放不下，視野、格局都糟透了，但畢竟也不是現任的政治人物；而且鍾東錦的態度也很有趣，雖然是無黨籍的身分，但也為民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜、郭台銘都同框，也明確說了，幫郭站台是還人情。