晶華今年前6月累計營收33.37億元，年增35.49％，較疫前2019年同期的成長了3.67％，比去年同期的24.63億元成長35.49％。累計前6月稅後淨利為7.60億元、年增94.87％，較2019年同期成長0.93％，上半年EPS為5.54元，較去年同期2.67元成長107.49％，較去年同期翻倍，顯示晶華獲利已恢復疫前水準。

展望後市，除第三季有暑假旺季、父親節及中秋節等節慶檔期加持，帶動國旅住房與餐飲商機，第四季逐月進入傳統旺季，企業全面復辦尾牙與大型外燴，晶華營收逐月成長可期。

截至目前為止，晶華酒店旗下各酒店的中秋連假住房率已達6成以上、預計在9月初即會高達9成至客滿。而台北晶華酒店更因受惠於疫後航運恢復正常營運，國際商旅持續回流、會展需求熱絡，平均住房率亦穩定維持在8成以上。相較去年，中秋月餅禮盒亦提前近半個月針對國內各大企業福委會進行預購銷售，加上解封後報復性消費帶動餐飲市場復甦，餐飲營收將持續暢旺。

疫後新人婚宴市場大爆發，加上受疫情影響遞延效應，晶華下半年傳統婚嫁好日的宴會場地早在一年前即被搶訂一空。台北晶華和台南晶英的婚宴預定狀況已比去年增長20％以上，目前宴會業務團隊亦積極籌備婚禮體驗日以推廣明年度的婚宴專案，營收成長可期。為搶企業尾牙春酒商機，台北晶華酒店以多元的專案結合量身打造服務內容積極搶單，目前尾牙接單踴躍，預計將為集團下半年增添強勁的營運動能。

除持續提升營收績效外，晶華旗下晶英、捷絲旅等品牌亦拓新據點，北投及頭城晶泉丰旅、墾丁捷絲旅、林口晶英薈旅亦將陸續加入營運版圖，配合組織優化、海內外品牌資源整合以及優勢延伸等策略，迎接全球解封後的旅遊潮，並為晶華營運建構新的成長引擎。