向來保守穩健重視財務體質的京城銀，在整體投資布局上，自去年小幅增持債券部位後，今年將不再增加債市部位。京城銀董事長戴誠志表示，預期美國在負債過高，減速仍慢下，市場必須盡力減少這些年印的鈔票下，未來半年內應該不會降息，京城銀也將不再曾持債券部位；至於景氣與股市方面，則相對看好台美股市，預期在全球景氣受到大陸拖累下，股市指數空間不大，只能靠選股勝出。

在授信業務部分，2023上半年京城銀放款總額新台幣2,439億元，較去年同期成長9.6%，授信相關手續費收益 9.22 億元。展望下半年，京城銀仍將聚焦在中小企業的放款，持續專注於授信業務利差的提升、核心存款的穩定和資金成本的控管，有信心維持穩健的放款業務收入。資產品質方面，京城銀維持一貫良好狀態，2023年上半年逾期放款比率0.02%、逾期放款覆蓋率8634%、全體放款覆蓋率1.50%，並將維持一貫保守且透明的打呆與認列金融資產損失政策。