華新第二季合併營收494.47億元、本業獲利16.65億元、業外收益計4.93億元、稅前淨利21.58億元、本期淨利13.34億元、淨利歸屬母公司10.21億元，EPS則從去年同期1.59元降至0.27元。

華新上半年合併營收1,001.61億元，本業獲利44.03億元，業外收益8.64億元、稅前淨利52.68億元、本期淨利38.45億元、淨利歸屬母公司31.16億元，EPS由去年同期2.71元劇減至0.83元。

華新法說會簡報提到，華新不銹鋼事業：第三季大陸不銹鋼市場未見復甦跡象，歐洲夏天長假及下游庫存有待去化，不銹鋼第三季表現預計弱於第二季。

線纜事業：第三季高科技建廠需求緩步增長，台電強韌計畫需求持續釋放，建築市場毛利率維持穩定，整體第三季獲利預期與第二季相當。

印尼鎳生鐵及冰鎳廠等資源事業：仍維持全產全銷，售價隨行就市，「因原物料價格持續下跌，成本延後反應」，預計第三季毛利優於第二季。