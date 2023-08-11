桃園市有64家泳池、三溫暖及溫泉業者，桃園市今年5至7月抽驗108家次，共有39件不合格，複查後有3家自由有效餘氯超標依桃園市營業衛生管理自治條例第20條規定裁處4千元至2萬元罰鍰。

衛生局指出，桃園市共64家泳池、三溫暖及溫泉業者，衛生局每月會至現場進行水質pH值、自由有效餘氯、生菌數及大腸桿菌檢驗，今年5月至7月抽驗共計108家次，共164件，其中39件不合格，不合格率23％。衛生局說明，泳池1池算1件，有的業者有數池，因此件數較多，均已要求業者改善，經複查後仍有3家不合格業者皆檢出自由有效餘氯超標（合格標準為1.0~3.0ppm），依桃園市營業衛生管理自治條例第20條規定裁處4千元至2萬元罰鍰。

近日因國內出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎案例，呼籲民眾戲水時盡可能頭部不要進到水裡，若親水過幾天有腦炎症狀，如頭痛、頸部僵硬、知覺喪失等症狀，請儘快就醫。衛生局也提醒民眾，在享受游泳戲水時，同時也要做好個人衛生與預防措施，例如：正確穿戴蛙鏡泳衣泳帽、入池前先行沖洗及戲水後徹底盥洗等，避免感染或傳播疾病。