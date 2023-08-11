60歲香港男星羅嘉良，是港劇知名小生，憑藉《難兄難弟》、《天地豪情》、《流金歲月》連奪三屆視帝，演技備受肯定，不過近年卻屢傳他身體狀況不佳，更被指癌症末期性命垂危，讓他不忍了，發聲明駁斥傳聞，近日，他的近照曝光，滿頭白髮顯老態，再次引起網友熱議。

曾獲得金像獎提名「最佳動作設計」的武術指導梁博恩，近日在社群曬出和羅嘉良的合照，只見照片中羅嘉良頭髮斑白，眼袋浮腫看上去盡顯疲態，整個人老了不少，讓網友看了都相當擔心他的身體，感覺比去年還要顯老，要他不要只顧工作，也要注意健康。不過，這其實是羅嘉良在新劇《家族的榮耀之繼承者》的造型。

其實，羅嘉良已經不是第一次被指老態，之前他到新疆烏魯木齊登台開唱，就被拍到身材豐腴不少，西裝釦子顯得緊繃，臉部也有些老態，網嘆「老了就失去了明星相」，但還是有不少人大讚他唱歌好聽，演技出色。

羅嘉良2009年和大陸女星蘇岩再婚，一家就定居北京生活，他也把事業重心移往大陸，除了拍戲、接廣告和商演外，也會直播帶貨，不過日前卻有媒體爆料他已經癌末，在醫院進入垂死狀態，對此，他也發聲駁斥傳聞，表示自己身體健康，生活幸福、美滿，要造謠者停止散布不實消息。