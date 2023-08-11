宜蘭縣1名婦人日前上網投資2千萬餘元，獲利1.3億元，對方稱要再繳高額手續費才能領錢，李婦僅有7百萬元並約定面交，同時向警方諮詢才驚覺受騙。宜警三星分局順利逮捕黃男及邱男，2名車手到案，全案依刑法詐欺、洗錢防制法罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，經宜蘭地院裁定黃嫌羈押禁見、邱嫌3萬元交保。

三星鄉1名70餘歲李姓退休婦人，向大隱派出所警員諮詢上網下載APP投資泰達幣，婦人想要將錢領出，對方說若出金獲利需再繳交手續費1.3億元，該婦人表示目前手頭僅有7百萬元，約定面交。員警立即向婦人解釋此為詐騙集團假投資，詐騙集團會要求被害人下載APP並建立群組，再以詐術話語誘騙投入更多資金。

三星分局局長蔡宏澤獲知後，指示偵查隊成立專案小組埋伏監控，8日成功攔阻李婦再度受騙，順利將27歲黃嫌及24歲邱嫌逮捕到案，當場查扣點鈔機、GPS追蹤器、買賣虛擬貨幣契約書5張、手機等物，並在接應的邱嫌車內查獲100萬元，追回另一名被害人當日上午與黃嫌面交的金額。

全案依刑法詐欺、洗錢防制法罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦；二嫌經檢察官訊問後認為涉嫌重大，向宜蘭地院聲請羈押，經裁定黃嫌羈押禁見、邱嫌三萬交保。三星分局於上個月27日也查獲楊姓及黃姓2名詐欺車手，免除被害人再受詐騙外，也經法院分別裁定收押及5萬元交保。

三星分局呼籲，警方在13日內查獲4名車手，詐欺儼然成為全民公敵，民眾切勿聽信來路不明的投資管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，或立即撥打110或165反詐騙專線檢舉或向警方報案求證。

且謹記「打詐6不」原則，包含要求先匯款的不要給、臉書沒藍勾勾不要點、網路交友借錢不要信、穩賺不賠群組不要加、收到不明簡訊不要理、要求給個資的不洩漏。