洪姓男子擔任虛擬貨幣商，家中放有數十疊千元鈔票，警方清點共有千萬元。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

擔任詐騙集團幣商的洪男不到30歲，住在南區一棟豪宅內。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

詐騙集團避免現金交易被抓的風險，改找虛擬貨幣商合作，叫被害人拿現金購買虛擬貨幣，再匯入難查緝的電子錢包，製造金流斷點，台南市麻豆警方布線多時，10日在南區豪宅逮獲洪姓幣商，當場查獲千餘萬現金，是近期少見破獲的高層詐騙案。

詐騙手法深入民眾生活各層面，以投資詐騙賺得最快最多，也是近期大宗手法。過去詐騙集團派員與被害人現場交付現金，總是存在遭逮捕的風險，現在有新的手法規避被逮。

詐騙集團改與虛擬貨幣商人合作，在被害人上鉤後，要求被害人聯絡虛擬貨幣商，以現金購買虛擬貨幣，再匯入電子錢包。此方式如警方在現場逮人，只會逮獲現金交易的幣商，好處可規避掉被逮風險，又能迅速將虛擬貨幣轉入警方難以查緝的電子錢包，製造金流斷點。

麻豆警方日前逮獲偽冒專員的陳姓、黃姓2名車手，供出上游29歲洪姓幣商，指他與詐騙集團掛鉤，將被害人購買的虛擬貨幣轉入詐騙集團指定電子錢包地址，完美洗錢。

檢警研究案情，認為是洪姓幣商屬少見的詐騙集團水房，埋伏掌控多日，10日持搜索票在南區1棟豪宅內，持搜索票逮獲洪男，現場還查獲數十疊的千元鈔票，警方出動點鈔機清點，竟達千餘萬元，令警員驚愕。

洪男未滿30歲就住豪宅開名車，現場除了千萬現鈔，警方還扣得泰達幣1萬餘顆、虛擬貨幣TRX1000餘萬元，還有4張黑莓卡、3支手機、1台平台電腦等贓物，全案依照詐欺、違反洗錢防制法移送台南地檢署偵辦。