全球景氣「四大皆空」，台泥董事長兼雲朗觀光集團執行長張安平今日表示，美國經濟開始走弱、歐洲因俄烏戰爭本來就不好、中國大陸看起來也很辛苦，台灣雖然內熱外冷，但內需很難撐起台灣經濟，畢竟是外銷導向，全球經濟變動劇烈，企業必須要預作準備。

張安平表示，美國經濟表現還算強勁，甚至現在消費力道都沒有減緩，來自房地產市場的支撐力道是出乎意料地強，還在相對高點，不過隨著通膨太強帶動升息，看起來開始走弱。

歐洲因為俄烏戰事拖累，張安平說，能源方面出現很大的問題，今年經濟不會好，目前觀察歐洲新能源車的發展並不順利，但若好好發展，2年後還有機會看到重啟機會。

大陸因為房地產下行，所以經濟一直未出現回升，要看推出新的振興經濟政策的效果。在全球經濟表現不夠好的壓力下，張安平表示，企業要有憂患意識，包括調高資金流量，甚至要提前準備因應12至20個月的低迷宭境。

談到台灣對外經貿，張安平說，「台灣多久沒有跟人家簽貿易合約，雙邊的WTO死掉了，以石化業機械零件業為例，和韓國相比，台灣到歐洲和東南亞的關稅差5到10％」，「台灣根本沒有能支撐這麼大價差的競爭力」，台美貿易協定沒有任何一項跟實質關稅有關。

至於近日掀起的AI浪潮，張安平表示，AI將是人類未來很大的改變，台灣企業態度不能保守，一定要擁抱和使用AI，並學習與AI溝通的技巧，並留意AI所衍伸的資安問題。