中共中央機關報《人民日報》海外版旗下新媒體「俠客島」11日發出評論表示，大陸醫藥領域反腐，要警惕某些怪論，事實上，短時間內抓一批腐敗分子，的確會在局部造成「地震」，但要的就是這種震懾效果。此外，反腐風暴是刮骨療毒，但要讓醫藥領域風清氣正，後續的改革措施還得跟上，以徹底剷除腐敗土壤、去腐生肌。

俠客島稱，大陸醫藥領域反腐這風，刮得越來越緊了。

據不完全統計，今年以來，大陸已有160多名各級醫院院長、書記落馬，在反腐風暴下，不少藥商贊助的醫學會議被取消。

隨著醫藥領域反腐走向深入，網上竟出現了某些怪論：有的說，要真徹查，大專家被抓了，讓剛畢業的小年輕看病，患者放心嗎？還有的說，這樣搞下去，公立醫院醫生為自保都跑私立醫院去了，以後還能指望在公立醫院便宜看上病嗎？

俠客島強調，其實，這種論調似曾相識。中共十八大之後，中央掀起反腐風暴，當時就有「怪腔怪調」，稱反腐反得太厲害了會影響經濟，有人甚至說適度腐敗是經濟的「潤滑劑」……這些謬論一度還有市場。

事實是，最近廣東省紀委監委發文提到，中山市坦洲人民醫院前院長羅勇落馬後，被查出收取設備代理商高額回扣，涉案金額近3000萬元（人民幣，下同）。砍掉回扣款和虛增藥物設備價格轉嫁後，這家醫院人均就醫成本下降了1400多元。

羊毛出在羊身上。為何出廠價三五元的藥三轉五轉，到了病人手裡敢賣上百元？藥廠送錢給醫院、醫院不讓別家同類藥進來。病人沒有選擇權，醫生被裹挾開高回扣的藥，最終是病人多花錢，醫保多負擔。這竟成了業內的潛規則。

俠客島認為，往小了說，這種潛規則損害的是某家醫院、某個地區的整體生態。比如雲南普洱一台設備可吃1600萬元回扣的院長落馬後，當地數百名醫務人員主動退贓。往大了說，這種靠送回扣打開市場的做法，不僅涉嫌行賄罪，也嚴重損害市場公平。這類肥了少數人、讓多數人埋單的潛規則，遲早要廢除。

俠客島指出，短時間內抓一批腐敗分子，的確會在局部「地震」，但就是要這種震懾效果。潛規則的膿瘡被擠破，肯定會疼，但不擠破膿瘡，就長不出新的健康皮膚。發現問題還久拖不決、聽之任之，才是真正的養癰為患。

俠客島表示，對積弊已久的行業問題動刀，牽一發動全身，既需要找準方式方法、把握節奏，更要找準問題背後的因果鏈條，比如回扣問題是怎麼產生的？是集中採購制度不完善還是醫院管理制度有漏洞？是個人問題還是體制機制痼疾？藥價高是惡性競爭還是公立醫院自負盈虧壓力大？這些都需要調研分析，標本兼治。