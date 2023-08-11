今年仁寶AI伺服器占伺服器比重為8%，在歐美有斬獲後，明年AI伺服器占伺服器比重比重有望上看20~25%。仁寶伺服器出貨以Hyperscale資料中心為主，今年L6出貨較多，約達8成；估明年在美國市場會有斬獲，L10的出貨有大幅的成長，占比可望提升達40~50%。翁宗斌表示，約在5~6年前，仁寶就投資美國Beyond Limites公司，很多AI是利用大數據，去模擬和TRAIN，讓其有運算和思考能力，生成式要灌資料學習；Beyond Limites在中東能源探勘和智慧城市有著墨，仁寶也有機會提供相關伺服器，明後年Beyond也要推動上市。

翁宗斌指出，仁寶今年伺服器、車用和醫療等新事業，營收占比目前約5%，預估三年後將可提升至10%。目前伺服器營收比重約2~3%，AI伺服器約占伺服器營收比8%，明年伺服器會繼續看增，AI伺服器和傳統伺服器平均單價（ASP）超差了5~10倍。仁寶伺服器出貨現在是A100插卡為主，間接客戶有出貨給微軟，出水冷還是液冷產品主要是看客戶。

至於醫療方面，由於進入門檻高，回報時間也較長。仁寶在醫療部份，切入血醣，膽固醇、尿酸等測試；以及手持式超音波，免疫細胞，腦波判讀和醫療場域等。