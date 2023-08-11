國民黨總統參選人侯友宜預計9月訪美，國民黨國際事務部主任黃介正今天說，侯友宜出訪美國，最大的目的是要讓美國了解，侯友宜的穩定性、可預期性，不會有意外的施政風格，也讓侯友宜直接去感受，美國人對台灣及兩岸的看法。

黃介正今天在接受網路節目專訪時，針對副總統賴清德明天將出訪巴拉圭並過境美國表示，賴副總統跟總統蔡英文一樣，都是過境紐約與舊金山，並沒有降低規格，但民進黨的人還是希望更好，才有新聞性。也因為是政府出訪，都是由外交部安排，不是總統參選人訪美行程，賴辦或民進黨沒有扮演太多角色，因此沒有太多可以發揮的空間。

談到侯友宜的訪美目的，黃介正說，侯友宜出訪美國，最大的目的，是要讓美國了解侯友宜的穩定性、可預期性，不會有意外的施政風格，此外，若當上總統後，要再去見美國這些友人，會非常困難，所以一定要用各種辦法，讓侯友宜可以很直接的去感受，美國人對台灣及兩岸的看法，這對總統參選人是非常重要的，這也是此行訪美最大目的。

黃介正也說，去美國最大的功能，是戰略情搜與戰略判斷，而不是應試、考試。侯友宜的穩定性強，從基層警察開始做，會辦案，都慎謀能斷。

不過，主持人黃光芹質疑，侯友宜遇到兩岸議題時幾乎答不出來，哪來的穩定性，像是一法三公報，六大保證，幾乎答不出來，問侯友宜共機擾台，只會喊誓死 捍衛中華民國，如何帶來穩定性。

黃介正解釋，侯友宜曾談過有關兩岸相關議題時，強調台海穩定NO.1，穩定性一定有；如果突襲問民眾黨總統參選人柯文哲，中共中央政治局常委有哪7人，柯文哲一樣也會說不出來。如果要問一法三公報，他就在侯友宜旁邊，所以沒有什麼問題。

黃介正指出，美國人要看的是侯友宜對台海形勢的判斷，侯友宜也不可能只說會誓死捍衛台海安全。在每次要出席相關會議前，或是與外國友人會面時，侯都會熟悉幕僚提供資料後，再進行討論，所以他認為侯友宜在問題的分析的系統性上，沒有問題。

針對柯文哲日前訪美的行程，黃介正則說，柯文哲訪美期間，相關行程國民黨的駐美代表處都有掌握。

對於柯文哲訪美後民調支持度增加10個百分點，黃介正指出，柯文哲到美國有沒有厲害是一回事，但帶小編團隊，塑造成很厲害，那是另一回事，柯文哲人在美國，但多數行程是內銷，目的不是為了與美國人談未來要做什麼，而是做了很多要讓國內尤其是年輕人想要看的事。（編輯：林興盟）1120811