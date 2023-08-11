財政部表示，目前匡列的資格包括投資總額不含土地達3.5億元以上；提供住宿式長照服務且設立床位數規模至少100人；機構總樓地板面積達2,700平方公尺以上，且每人配置面積不得少於27平方公尺；提供30％以上床位予經濟或社會弱勢者。

財政部指出，符合以上四大條件的長照重大範圍促參案，未來得享有最長五年免納營利事業所得稅、股東投資抵減營所稅、進口機具設備關稅優惠及投資支出抵減營所稅等租稅優惠。

財政部統計，目前長照促參案約有19件，其中四件完成簽約，包含新北市、台中市、台南市、屏東縣各一案，民間投資金額共約170億元，其他案件也陸續規劃辦理中。

財政部強調，未來可望適用促參重大範圍租稅優惠，將有助於提高民間投資長照公共建設興辦誘因，達成健全長照服務體系，落實社會照顧制度。

財政部統計，前七月民參案件共簽約52件，民投金額新台幣1,143億元；進一步統計依促進民間參與公共建設法辦理已簽約及議約中案件有49件，民間投資338億元，預估簽約成效在近十年平均水準（328億元）水準以上。