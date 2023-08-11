在上半年表現部分，巨路上半年合併營收為32.81億元，較去年同期小幅增長1.8％，稅後純益達4.11億元，約與去年持平，上半年每股純益則為4.27元。
巨路指出，2023年因工業程控及電子通信事業均出現供應鏈問題，影響供應商交貨速度甚鉅，然隨供應鏈瓶頸逐漸克服及終端市場景氣復甦，公司營運可望逐漸回到成長軌道。
巨路（6192）公布今年第二季營運數字，第二季營收為17.61億元，較去年同期成長9.0％，稅後純益達2.38億元，相比去年同期成長15.1％，第二季每股純益達2.48元，較第一季及去年同期顯著改善。
在上半年表現部分，巨路上半年合併營收為32.81億元，較去年同期小幅增長1.8％，稅後純益達4.11億元，約與去年持平，上半年每股純益則為4.27元。
巨路指出，2023年因工業程控及電子通信事業均出現供應鏈問題，影響供應商交貨速度甚鉅，然隨供應鏈瓶頸逐漸克服及終端市場景氣復甦，公司營運可望逐漸回到成長軌道。
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