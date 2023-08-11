但財政部強調，營利事業112年度會計年度始日非在紓困條例施行期間內（即在112年7月1日以後）者不適用。

至於符合相關情形，財政部說明，一是經中央目的事業主管機關依紓困條例第9條第3項授權訂定之辦法，提供紓困、補貼、補償、振興相關措施者。

二是其他因受疫情影響，致短期間內營業收入驟減，例如自2020年1月起任連續兩個月月平均營業額或任一個月營業額較2019年12月以前六個月或2018年以後任一年同期平均營業額減少達15％，或其他營業收入驟減。

財政部先前已逐年發布令釋，分別提供109年度、110年度及111年度免辦營所稅暫繳租稅協助措施，以減輕受疫情影響營利事業繳稅資金壓力。今年則是第四年。

財政部說青，相關紓困措施採「申請從簡，認定從寬」原則辦理，營利事業已依該部相關令釋規定免辦理109年度、110年度或111年度營所稅暫繳者，可直接適用免辦理112年度營所稅暫繳，無須再提出申請。

於辦理112年度暫繳申報期間開始前，已依疫情紓困措施相關規定經國稅局核准延期或分期繳納營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅稅額，或核准退還營業稅溢付稅額者，也可直接適用免辦理112年度營所稅暫繳措施。

日商4月制，有部分在之內都可適用。