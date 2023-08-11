24歲徐姓民眾日前途經台中公園時，鑰匙不慎掉入水溝求助員警，員警拿著工具箱前往查看，順利掀起水溝蓋將鑰匙撈起，還現地教起水溝蓋的結構。（中市警二分局／潘虹恩台中傳真）

夏季氣溫飆高，24歲徐姓民眾日前途經台中公園外圍，時值午後高溫時刻，欲從口袋拿出手帕擦汗，鑰匙卻不慎掉入水溝，徐男頓時驚覺不妙，試圖想撈出鑰匙卻徒勞無功。他一抬頭，突然看到前方出現警察袖招，前往求助，員警熱心化身水電工掀起水溝蓋，成功解決徐男的困境。

台中市警察局第二分局台中公園派出所巡佐陳延明日前下午2時，見徐男氣喘吁吁前來派出所求助，表示自己重要的一串鑰匙不偏不倚掉入水溝內，但水溝蓋孔縫隙很小，原本想徒手搬開水溝蓋，但水溝蓋紋風不動，且水溝深度目測約有50公分深，他徒手根本撈不到。

陳延明聞訊便自告奮勇拿著工具箱前往查看，順利掀起水溝蓋將鑰匙撈起，還現地教起水溝蓋的結構。徐男拿回鑰匙後非常驚喜，並表示，他雖知道鑰匙掉進水溝不是警察的事，不應該浪費社會資源麻煩員警，但真的是求助無門，才請求員警幫忙，非常感謝員警的機智與耐心協助，以後不會再粗心大意了。

中市警二分局分局長周俊銘表示，警察是人民保母，不僅應做好分內的工作，也應該本著「身在公門好修行的精神」，對急迫需要幫助的民眾給予適當的協助。他也提醒民眾，水溝孔蓋孔隙小，鑰匙或隨身小物易不慎掉入，應多加留意現場狀況，避免尷尬的竟外狀況發生。