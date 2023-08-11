新加坡媒體日前揭露台灣低薪慘況，年輕人租房得縮衣節食，買房更是遙不可及。一位網友表示，自己去了趟香港和朋友閒聊，得知當地月領2萬港幣（約台幣8.1萬元）很常見，對方還笑說「連掃地阿姨的薪水都比台灣人高」，讓他超羡慕。貼文一出引發熱議，不少網友戳破盲點，認為香港的物價和房價高到不可思議，20k港幣睡麥當勞才能存錢。

新加坡媒體《亞洲新聞台》（CNA）報導台灣低薪、高房租和高房價等問題，受訪的台灣年輕人表示，雖然在台北上班，但為了省房租，選擇住在桃園，每天至少要花3小時的通勤時間；還有人說，在北部租房要拿出薪水三分之一才夠，否則只能選發生意外的凶宅或靈異傳聞的鬼屋來住。

而面對台灣薪資倒退問題，CNA將薪水轉換成可以購買的珍奶數量，儘管薪資有逐年調漲，卻趕不上物價漲幅，2012年的平均薪水約可購買1097杯珍奶，但2022年的平均薪水卻只能購買約853杯。顯見在工資停滯之下，年輕人不論租房或買房都很痛苦。

一位網友在PTT發文，表示自己最近去了一趟香港，和當地朋友聚會聊天時，他們提到在香港薪水領2萬港幣以上是很常見的，而朋友中更不乏領28000~30000港幣（約台幣11.3萬~12.1萬）的薪水，換算台幣就10幾萬了，他們還笑說，連掃地阿姨的薪水都比台灣人高，原PO直呼「太誇張了吧」。

貼文曝光後，一票網友討論爆棚，表示「薪水高但用在吃住就所剩無幾了」、「香港隨便吃一餐500，大概台北2.5倍」、「他們服務生薪資大概26000港幣（約台幣10.5萬元）」、「物價更高....兩萬港幣大概台北四萬的概念」、「基層1萬6，大學生沒個2萬真的招不到。有兩三年經驗的快要3萬才有了」、「香港人口密度是台北市3倍 想想台北市如果750萬人房價會噴多高」。

還有一位網友舉他姊夫外派香港很多年為例，薪水大概5萬港幣，補貼兩萬房租，但是他們全家看到像樣的房，就要三萬多港幣，生活物價、教育都要跟上又花更多了，前幾年已經搬回台北，只能說看起來高薪都有相對的代價。