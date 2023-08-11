女性力量崛起已成各領域重要趨勢，目前全台各縣市就有10位女性首長。在台中市市長盧秀燕的號召下，成功整合9位女性縣市長，今（11）日齊聚台中，宣布成立「縣市長女力聯盟」，以「團結互助」、「為女性發聲，加強女性權益和公共事務」、「互相交流學習」作為聯盟目標，誓言以剛柔並濟的特質，共同為拚觀光、挺性平努力。盧基於東道主身份，今日抱病參加記者會，但全程謹遵防疫規範。

身為號召人的盧秀燕市長在記者會中表示，4年前台灣地方選舉共有7位女性縣市長當選，當時已引起相當的震撼；本屆這7位縣市長不但全都高票連任，還再加3位，共有高達10位女性首長當選，佔了台灣22個縣市幾乎一半，創下台灣地方自治史的最高紀錄，也代表「女力崛起」。

盧秀燕強調，目前台灣人口中男性約1150萬人、女性約1180萬，但在許多行業中，女性的發展道路是漫長而辛苦的。她們非常珍惜能夠執政的機會，會更加努力、好好表現、為民服務，讓社會大眾對女性縣市長有更多的認同、支持和肯定。

針對「縣市長女力聯盟」的成立，盧秀燕宣示，「我們不分黨派顏色，縣市地位平等，唯一共同的身分就是女性」，未來聯盟會由各會員城市輪值主席，安排議題、輪流召開。盧市長也宣達聯盟成立有三大宗旨：第一，團結互助；第二，為女性發聲，加強女性權益和公共事務；第三，互相交流學習。

值得注意的是，盧秀燕日前雖然確診，但今日由於是東道主身份，因此仍決定「抱病參加」，基於禮貌所以出席，但不受訪、精簡活動流程，保持安全距離、全程配戴口罩。以「全程戴口罩」、「最短時間露面」、「最小範圍活動」為原則。