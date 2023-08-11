新竹女中納入陽明交大作為附屬中學一案，已進入討論階段，但引起竹女校友不滿，今(11)日有數十名校友代表北上前往教育部表達反對訴求。(王英豪攝)

新竹女中納入陽明交大作為附屬中學一案，已進入討論階段，但引起竹女校友不滿，今(11)日有數十名校友代表北上前往教育部表達訴求，身為反對改隸連署行動主持人的新竹市議員廖子齊也現身，向教育部喊話，呼籲審慎思考教育資源分配等相關問題。

竹女校友今日在上午到新竹女中遞交「反對竹女改隸附中」連署書後，隨即驅車北上前往教育部，數十名校友在下午傾盆大雨中，在教育部門口表達訴求，高喊：「反對改隸」、「撤銷決議」等口號。

廖子齊表示，之所以特別率領校友北上，目的是要向教育部表達三大訴求，包含：反對新竹女中改隸陽明交大附中、反對黑箱程序與撤銷草率決議、呼籲陽明交大撤回邀請及支持兩校積極合作。

廖子齊提到，近年來已有15所高中將改隸案送到教育部審查，當中13案已順利通過，僅2案退回修正。對於相關審核情況，呼籲教育部審慎思考教育資源分配等相關問題。

身為竹女校友的立委賴香伶因髖骨開刀，坐著輪椅出席。她說，肯定陽明交大為國家致力育才的決心，但目前尚未能看到母校改隸之後的相關評估，希望所有程序公開透明，不應以「私定終身」方式，將竹女變成大學的養女。

對於竹女校友的擔憂，賴香伶說，陽明交大如果無法交代母校改併隸屬的成效，由大學自行開設一所高中，其實也不失為一個選項。

教育部國教署回應，國教署已發函新竹女中，要求改隸一定要與師生、校友及社會公眾充分溝通，並依照相關規定辦理。不過目前尚未收到竹女正式申請文件，將請學校審慎處理。