神雲科技於7月承接Intel DSG業務後，豐富產品與服務，其中Intel Server System D50TNP系列(支援第三代Intel Xeon可擴充處理器)以及Intel Server System D50DNP系列(支援第四代Intel Xeon可擴充處理器)產品是針對HPC與AI高密度運算設計，可搭配NVIDIA或Intel Datacenter GPU Max系列加速器，提供各式獨特的計算、管理、存儲和加速器功能。

神雲科技旗下TYAN推出高效能運算HPC伺服器多年，自2009年推出世界上第一台用於HPC的多張GPGPU伺服器，開始應用於如氣象預測、航太科技、石油探勘與實驗室等專業領域，隨著科技演進，2018年推出與量產具備人工智慧AI算力的伺服器，應用於加密貨幣應用、手機雲端整合服務、地下探勘成像、影片後製等，近幾年則多了內容傳遞網路(CDN)的應用，以及如深度學習、資料科學、圖形運算等NGC-Ready系統，從單到多顆GPU的深度學習訓練與推理到應用系統開發，或是將眾多AI伺服器串接行程AI Cluster的應用。

神雲看好相關應用隨著生成式AI興起而蓬勃，研發出可因應不同需求與環境，讓客戶挑選最適切的產品與服務，包含通過NVDIA驗證的4U機架型第三代Intel Xeon可擴充處理器伺服器TYAN Thunder HX FT83A-B7129，可支援到8張NVIDIA H100或NVIDIA A100PCIe卡，提供GPU架構的科學高性能運算、AI訓練、推論和深度學習等應用提供傑出的異質運算能力；2U機架型雙插槽AMD EPYC 7003 GPU伺服器TYAN Transport HX TN83-B8251可支援4張NVIDIA H100 PCIe卡及2張半高PCIe 4.0 x16高速網卡，非常適用於AI訓練及推論模型運算應用。

通過NVDIA驗證的直立式桌邊伺服器產品包含TYAN Transport HX FT65T-B8030 (支援單顆AMD EPYC 7003系列處理器)，TYAN Transport HX FT65T-B8050(支援單顆AMD EPYC 9004系列處理器)，TYAN Thunder HX FT65T-B5642(支援單顆第三代Intel Xeon可擴充處理器)，TYAN Thunder HX FT65T-B5652(支援單顆第四代Intel Xeon可擴充處理器)，以及TYAN Thunder HX FT65T-B7130(支援兩顆第四代Intel Xeon可擴充處理器)，可支援2~4張不等的NVIDIA H100 PCIe卡，專為AI以及高性能應用運算設計不同情境用的AI伺服器。