亞洲生產力組織（APO）綠色卓越中心綠耕隊正在印度訪問，經過幾天行程，發現雙方在綠色氫能、污水處理技術及綠色材料等領域合作空間寬廣。

台灣綠耕隊一行從7日展開德里參訪行程，預定12日晚間啟程返台，過去幾天已拜會印度商工部國家生產力委員會（NPC）、中華民國駐印度代表處、職司淨零永續及投資促進的多個政府部門，並參訪工業區聯合廢水廠與企業。

逢甲大學綠色產品研究中心（IGP）副主任徐興雄說，針對「零碳排綠色氫能」，台灣具備從生物廢棄物到生物能源、再到生物經濟的核心技術，與印度在供需或是理念上都十分貼近。

徐興雄表示，生物氫和生物甲烷生產技術把生物廢棄物轉化為生物能源或生物精練的產品，這些技術可與印度政府及產研機構良好結合，為印度農民與偏鄉提供可持續能源，同時解決農業廢棄物及高有機廢水造成的環境污染問題。

IGP已在印尼和泰國啟動兩個先進沼氣試點工廠，並在台灣中部開發商業化大型和小型的氫烷沼氣廠。徐興雄說，這些經驗都可以強化台灣技術與印度產官學界的鏈結。

萬年清公司研發經理黃郁仁說，此次參訪發現，台灣與印度在高級污水處理技術上有很大的合作空間，印度許多工業區的聯合污水處理場仍存在超標問題，台灣水務產業可以技術輸出。

他補充，印度許多工廠因地處內陸，無法把污水排放至地面水體，或因環境影響評估承諾與當地政府強制要求等因素，面臨液體零排放的挑戰，這些也是雙方可深入合作及技術開發的領域。

黃郁仁也是台灣水務產業發展協會（WAOT）印度副組長。作為推動水務產業發展的產官學研非營利組織，WAOT與行政院環境保護署已規劃於9月在台北辦理台印永續水環境論壇。

四維集團行銷總監李維雄則說，印度於2021年製造400萬噸塑膠垃圾，對土地、海洋造成衝擊，因此總理莫迪（Narendra Modi）政府從2022年起，針對塑膠袋、塑膠杯、吸管等19項塑膠祭出禁令，兩國在綠色材料領域有很大的合作機會。（編輯：郭中翰）1120811