近期緯創大股東宏碁出脫持股，張錫認為「不必太擔心」，因為AI是個「大趨勢」而不像元宇宙是個大夢，而且上中下游商機台廠都吃得到，會比電動車效益更高。他強調，這個趨勢是剛發生、真正發生，所有國際大廠像亞馬遜、臉書都大量投入。今年許多高息股變AI股，預估明年AI股營收貢獻能看到實際成長，再加上產業清庫存到年底應該差不多了，因此從現在看明年，今年較弱的族群明年也有機會上漲。

另外，MSCI 11日公布權重調整，台灣指數成分股方面，本次新增技嘉、刪除穩懋，指數成分股維持90檔，並有23檔成分股調整在外流通股數。張錫認為，MSCI台灣科技股愈納愈多，這代表台灣在國際上愈來愈受重視，國際資金愈來愈注重台灣，台灣在這波算強勢市場。

明年台股有四大利多。張錫認為，隨著庫存調整告一段落、景氣走向正向發展、美國聯準會明年有機會降息、大陸需求開始恢復信心，皆對於資本市場有正面幫助，預期明年有機會再往上攻，因為明年獲利會很好，萬八、甚至兩萬點都有可能。

不過，現在市場波動，張錫認為，一般人買股票太辛苦，每天漲停跌停很像坐雲霄飛車，買ETF就比較安全，可以享受成長，也可以有穩定配息，可以做資產配置，台灣現在ETF市場衝3兆元了，推薦一般投資人可以多用ETF來理財，尤其是年輕人，且現在詐騙很嚴重，ETF也是最好防詐騙的方式。

張錫指出，很多的高配息ETF成份中都有AI股。ETF有配息又有這個成長趨勢，現在債券ETF也是很好的選擇，聯準會已經到升息的末端了，基本上債券現在可以賺高息，之後降息也會有資本利得。