國民黨國際事務部主任黃介正。（本報資料照片）

民進黨總統參選人賴清德即將在明日啟程出訪巴拉圭並過境美國，國民黨總統參選人侯友宜也規畫9月訪美。國民黨國際事務部主任黃介正今接受廣播專訪時說，訪問美國最大的功能是戰略情蒐與戰略判斷，而不是應試。除了拜會美國行政部門、智庫，也會安排侯在適當的場合完整闡述治國理念。

黃介正表示，國民黨是執政過的大黨，侯友宜訪美最重要是讓美國了解侯的穩定性、可預期性，不會有意外的施政風格，另外，若當上總統後，就很難再去見美國這些友人，所以這是難得的機會。

針對訪美規畫，黃介正表示國民黨主席朱立倫不會隨行，因為朱身為總教練，任務還包含立委選舉，如何讓非綠席次過半對執政非常重要。而侯除了和僑胞見面外，重中之重「華盛頓套餐」，拜會行政部門、國會、智庫或大學，也會安排侯能把未來四年的治國理念，在一個適當的場合完整闡述。

黃介正說，一定要想盡各種辦法，讓侯友宜可以很直接地去感受美國，感受美國人對中政策、對兩岸政策以及對兩岸的看法。這對總統候選人非常重要，這也是此行訪美最大目的。去美國最大的功能是戰略情蒐與戰略判斷，而不是應試。

黃介正表示，侯友宜從基層警察開始做，決策上都慎謀能斷，而侯友宜和他談及兩岸相關議題時，曾強調台海穩定的重要性，能從此看出侯的穩定性強。

主持人質疑侯友宜連「一法三公報六大保證」都不了解，穩定性何來？黃介正則說，如果突襲問柯文哲，中共中央政治局常委有哪7個人，柯一樣也會說不出來，而若要談一法三公報，他就站在侯旁邊，所以沒有什麼問題。

黃介正說，但美國人要看的不是這個，而是要聽侯友宜對台海形勢的判斷，這段時間以來幕僚都有提供議題談參考給侯，侯友宜當過警大校長，他認為凡是寫過論文、拿過博士的人，對於問題的分析系統性，不會有什麼問題。

主持人質疑這是「補習」、「惡補」，黃介正強調「不是」，他提及前總統陳水扁過去參選時，也找一堆人上課，某位教授還告訴他，陳水扁在上課時睡著，但侯幕僚不是用這種模式，也不是要在3個月內把晶片植入參選人腦袋，變成AI，「把參選人變成ChatGPT，可以通過某一類的考試，但並不表示就是好的國家領導人」。

黃介正說，自己到美國都會說，國民黨最大的優勢，就是人才庫比其他政黨多，隨便找，國民黨如果執政，內閣全面換人3遍，我都還有人才在準備，「其他的黨不敢說，尤其民眾黨我更不敢講」。

至於4年前的國民黨總統參選人韓國瑜沒有訪美，黃介正則表示，自己當初很堅持韓應該訪美，但只是少數聲音，當時的選舉操盤者認為韓國瑜時間不夠應留在國內，後來他一度與張善政討論，由副總統參選人訪美，可惜後來沒有成行。