看好國人熱愛吃到飽，台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理即日起至9月28日，推出期間限定的「靓港點」平日午間飲茶套餐，讓賓客一價嘗遍數十道港式點心，像是鮮香的魚子燒賣皇、鳳尾蝦燒賣皇、蛤蜊燒賣皇和蟹黃鮮蝦餃等，經典的港式臘味蘿蔔糕、港式叉燒酥也都能暢快吃，還可以搭配消暑甜點的仙草冰糖燉水梨及紅水烏龍茶暢飲，每位899元+10%。

「靓港點」飲茶套餐除了有多樣傳統港式滋味，也推出融合主廚創意的料理。其中「麻辣燒賣皇」為將港式燒賣加入川味元素，讓人更開胃；甜品「楓糖綠豆糕」則以加拿大楓糖取代傳統砂糖，降低甜度突顯豆香，讓口感昇華富有層次；「花膠慢火煲例湯」以慢火熬煮而成，鮮美湯汁中也嘗得到滋補的花膠。

經典風味的點心也有，「荷香珍珠雞」掀開荷葉即散發陣陣葉香，軟糯的米飯包裹著雞肉，肉質鮮嫩多汁；粵亮招牌「港式燒賣六品及經典港式美點」，一次可品嘗到魚子燒賣皇、鳳尾蝦燒賣皇、蛤蜊燒賣皇、麻辣燒賣皇、晶瑩鮮蝦餃、蟹黃鮮蝦餃、鮮蝦腐皮捲、鮮蝦韭菜盒、港式叉燒酥等點心。

港式叉燒酥。（台北六福萬怡酒店提供）

此外，9月28日前於粤亮平日中午包廂消費每滿1桌，就送台北六福萬怡酒店卓越客房平日雙人住宿券1張，消費滿2桌即贈2張住宿券。