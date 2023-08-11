韓國超人氣女團BLACKPINK紅遍全世界，最近4人是否續約引起粉絲們熱烈討論外，成員陸續傳出談戀愛的消息更令網友驚訝；除了Jennie與BTS的V多次被拍到約會，Jisoo大方認愛男星安普賢，近日Lisa被挖出疑似交往世界首富、LVMH集團三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault），二人多張時間、背景相同的照片曝光，不只有一起旅遊說，甚至還有「見家長」的可能。
BLACKPINK近期忙著在全世界進行巡迴演唱會，每位成員在難得的休息時間也都過得很精彩，尤其陸續被發現開始談戀愛了；曾有「全球第一美」封號的Lisa是許多人的女神，她最近在IG分享到海島旅遊的美照，沒想到被眼尖網友發現，弗雷德里克阿爾諾剛好也在IG曬出相似背景照，甚至連韓媒也報導此巧合，推測他們一起去約會。
微博上還有網友指出，Lisa是與弗雷德里克阿爾諾家人們一起旅遊，因為Lisa發文男方家人都會點讚，不免聯想是「見家長」；其實Lisa與弗雷德里克阿爾諾的緋聞從男方特地去看BLACKPINK演唱會，之後還數度合照，就不斷有兩人秘戀的傳聞，但雙方都未曾正面回應。
BLACKPINK成員們的戀愛動向從出道至今都是全球粉絲關注焦點，如今陸續傳出緋聞，也讓大眾好奇她們到底情歸何處。Lisa曾在美國知名電影網站「TC Candler」2021年評選的全球百大最美臉孔成功登頂，成為全球第一美。
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