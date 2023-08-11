德國空軍首長格哈茲（Ingo Gerhartz）今天表示，自上個月宣布購入60架契努克式直升機（CH-47 Chinook）後，德國將成為北約坐擁第2大直升機機隊的會員國，斥資將近3000億新台幣。

Germany will own NATO's 2nd largest helicopter fleet after Chinook purchase -air force chief https://t.co/mIcay4Qtyk pic.twitter.com/YjsJImFkOb — Reuters (@Reuters) August 10, 2023

據《路透社》10日報導，德國將向美國航空巨擘波音公司（Boeing）購買60架契努克式重型運輸直升機，這筆軍售案將涵蓋直升機所需的必要基礎裝備，總費用高達80億歐元（約新台幣2832億元）。

德國編輯部網路（RND）引述格哈茲的話稱：「我們將成為北大西洋公約組織（NATO）裡第2大的直升機機隊，僅次於美國。」

How does a Chinook cope in punishing desert conditions? 🚁



Watch the helicopter be pushed to the limit in the heat of the California desert, as aircrew from @27_Sqn train in the tough environment ☀️



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格哈茲補充道，近50架契努克式直升機將駐紮在德國東部的霍爾茲多夫（Holzdorf）/舍內瓦爾德（Schoenewalde）空軍基地，並額外加派1000名士兵進駐。

他強調：「舍內瓦爾德基地將在空軍及整體德國聯邦國防軍（Bundeswehr）、德國國家安全上扮演關鍵角色。」

CH-47是一款由波音公司（Boeing）研發的雙發動機重型運輸直升機，採用雙旋翼設計，即機身上有2個主旋翼。這種設計提供了更好的升力和穩定性，可以在各種天氣和地形條件下進行操作。是一款具有優異運輸能力和多用途功能的直升機，被用於各種軍事和民用任務。

Watch these soldiers conduct progression flight training in a CH-47 Chinook in Germany. They’re preparing for full-spectrum combat aviation operations in support of the @USArmy, @USArmyEurope and other designated, combined joint task force headquarters. #KnowYourMil pic.twitter.com/TAQrdm7ftW — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 16, 2020

以其卓越的運輸能力而聞名，可以運載大量的貨物、軍事裝備、車輛和士兵。其寬敞的貨艙和外掛點使其能夠執行各種運輸任務。除了純粹的運輸任務外，他甚至還可以執行空中加油、醫療撤離、搜索和救援、火災撲滅等多種任務。它還可以裝備不同類型的感測器和武器系統，使其具有適應不同環境的能力。