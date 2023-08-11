近10年我國平均壽命及死亡概況。（內政部提供／游念育台北傳真）

內政部今日公布「2022年簡易生命表」，國人的平均壽命為79.84歲，其中男性76.63歲、女性83.28歲。另外，與聯合國公布2020年全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準6.7歲及8.6歲。

內政部指出，受新冠肺炎疫情及人口老化影響，2022年國人死亡人數為20萬8129人，較2021年增加2萬3672人，其中65歲以上死亡人數15萬8737人（占全國76.27％），較2021年增加2萬1483人。另外，2022年粗死亡率為8.92‰，較2021年增加1.06個千分點；標準化死亡率為每十萬人口443.9人，較上年上升9.5％。

內政部說明，觀察歷年數據發現，若當年度死亡人數增加幅度較大、標準化死亡率較上年增加時，會出現平均壽命較上年減少的現象。2022年因死亡人數較上年增加2萬3672人（＋12.83％）、標準化死亡率上升9.5％，致國人平均壽命較2021年減少1.02歲，其中男性減少1.04歲、女性減少0.97歲。

以直轄市而言，2022年國人平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市83.75歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高。

以各縣市平均壽命而言，2022年以新竹市81.72歲最高，台東縣76.46歲最低。內政部補充，東部縣市平均壽命較西部縣市低，台東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距3.38歲、2.26歲，但已分別較101年縮小1.72歲、1.14歲。

內政部表示，各國都很重視生命表的編算，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。內政部每年編算生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。民眾若想了解這次公布的「簡易生命表」，可至內政部統計處網站（網址：https：／／www.moi.gov.tw／cl.aspx？n=646），點選「我國生命表」瀏覽查詢。