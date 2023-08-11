大陸開放團客赴78國旅遊，不包括台灣，有旅遊業者表示「不排除抗爭」。對此知情人士梳理脈絡表示，其實旅遊業者5月底就已經醞釀要行動，當時也擬好陳情書呈給交通部跟觀光局，現在看來顯然沒有任何進度；加上7月的海峽兩岸旅展，台灣把大陸官員都砍掉，8月在安徽合肥舉行的兩岸旅行商大會，台灣官員也不出席，在在讓業者寒了心，預計本月底還會再開一次餐會，屆時會有決議。

知情人士表示，5月31日旅遊業者在台中召開「台灣觀光產業領導人餐會」，那時就有提到先去跟交通部、行政院及總統府陳情，希望盡速開放兩岸觀光旅遊，至少台灣到大陸禁團令先開。當時餐會是決議說「自己的產業自己救」，先去陳情，看政府回應狀況，再決定下一步；如果政府沒有好的回應，業者不排除上街遊行。

知情人士表示，當天就已經共同擬定開放兩岸旅遊陳情書，要向政府表達訴求，3大共識包括： 恢復開放台灣民眾赴大陸團體旅遊與參訪；恢復大陸民眾來台觀光、參訪；恢復到疫情前小三通與平潭的船班數。陳情書6月7日遞交給交通部跟觀光局。

知情人士表示，現在看來這份陳情書顯然沒有任何進度；之後7月的海峽兩岸旅展，台灣官方也沒有善意，未核准省大陸市旅遊局官員來台；最近在安徽合肥登場的兩岸旅行商大會，我方官員也不出席，表示政府嘴巴說想開放兩岸旅遊，但是實際行動卻背道而馳。

由於8月底之前預計還會再開一次「台灣觀光產業領導人餐會」，屆時就會決議接下來要採取甚麼行動。

是否一定要採取這麼草根的上街遊行？知情人士表示，產業要有生存空間，兩岸旅遊不是小市場，兩岸航線占航空業營收4成，全台4千家旅行社有3600家、9成有發團到大陸。綠營一些民代、媒體都說「陸客不來最好」，但現在不是陸客來不來的問題，2006年之前台灣也沒有陸客，現在是台灣不能組團到大陸，旅遊市場受到政治干擾態不健全。

對於兩岸觀光問題，交通部長王國材今日出席「台北2023第39屆亞洲國際郵展開幕典禮」，會前受訪指出，現在是大陸希望台灣團客赴大陸旅遊，卻禁止大陸團客來台灣，觀光局透過「小兩會」傳達很多訊息，希望雙方能談開放團客，卻是已讀不回；觀光局會持續溝通，只要大陸答應大陸團客可來台灣，台灣也會同步開放團客赴大陸旅遊。

我方業者希望台灣能先開放團客赴大陸，王國材指出，如果只是單向開放，對台灣旅宿業、餐飲業及接待來台團客的旅行業不公平。

至於有旅遊業者不排除抗爭，王國材表示，做大陸的出境旅行業者確實面臨一些經營上的問題，也有過相關訴求，但是做境內的旅行業者及旅宿業則期待對等開放，避免產生落差。