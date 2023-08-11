繼2019年的《離垢地》和2022年《地獄空》，藝術家姚瑞中持續對宗教思想史與宗教聖像和個人內在精神空間追尋，今年的最新個展《Invidia》再次以個人化的幽默，探究個人欲望、精神信仰與創造力間的關係。

此次展出作品多源於姚瑞中2022年夏天於慕尼黑藝術公寓（AOA）駐村後持續發展的《秘密客》系列創作，而展題「Invidia」源於天主教七宗罪「嫉妒」一詞的拉丁文表述，源於姚瑞中駐村期間參觀的一系列天主教教堂的宗教聖像。

姚瑞中新的哥德小說式作品，涉及宗教和各種神話圖像學，部分源於藝術家對既有神怪形象視覺文化的臨摹，也結合了他在駐村生活中的日常遭遇，包括生態失衡的高溫熱浪，在偌大的古堡空間中感受到精靈仙魔現身的遭遇，以及在以修道士為市徽的城市空間中隨處可見的歷史宗教圖像。

為了呈現藝術家對於新媒體的實驗探索，展覽也呈現他首度嘗試的加密藝術和區塊鏈創作，包括行為表演錄像作品《月筊鏈》結合傳統占卜與現代密碼學；《十二使徒》則是從諸多作品中，提取出一系列人、獸、鬼、神和傳奇生物等十二種類型的數位聖像化身。

姚瑞中自90年代以來，便持續以公路攝影探索旅行和創作，為了呈現展覽作品中涉 及的旅行和工作室實踐，此次也匯集他生涯早期的大型紙上作品，如於舊金山海得嵐藝術中心繪製的「天外天」系列、「孤寂之外無他」以及倫敦 Gasworks 駐村期間製作的「人下人」系列。這些作品以模擬過去在廢墟創作壁畫的尺幅，單色簽字筆重複描繪，累積出藝術家所形容「駐村創作近乎於隱居」之感受，在簡樸中仍預示了今日創作的若干風格。