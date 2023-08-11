在美國民主黨內聲望並不高的政治世家後裔小羅伯甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，在宣布競逐民主黨總統候選人提名後，發表了飽受爭議的言論，聲稱美國正在收集俄羅斯人和中國人的DNA來製造針對特定種族的生化武器。他的言論在美國被批評為種族主義偏見，但意外地卻成為大陸官方媒體鼓動反美仇美情緒的素材，在網路上引爆激烈的反響。

小羅伯甘迺迪是前美國總統約翰甘迺迪的姪子，他的父親羅伯甘迺迪是約翰甘迺迪的左右手，在競選總時遭到暗殺。小羅伯甘迺迪學法律，後來從事環保運動並從政，今年4月宣布將以民主黨員身份競選總。

《華爾街日報》指出，小羅伯甘迺迪競選總統呼聲不高，不過最近有關生物武器的言論卻引起爭議與批評。他聲稱美國正在收集俄羅斯人和中國人的DNA，用以製作按人種鎖定目標的種族生化武器。他還說，新冠病毒攻擊目標是高加索人和黑人，對此免疫力最強的是阿什肯納茲猶太人和中國人。

他的言論被一般輿論視為荒唐的種族主義言論，報導說，隨著中國媒體報導美國總統競選早期情況，許多中國民眾卻對他的言論產生不同觀感。這一波風潮主要推動者是中共的青年組織共青團，他們在微博上發佈小羅伯甘迺迪的視頻，多家官方媒體積極轉發，並以關鍵辭標籤#美總統候選人稱美正收集中國人DNA#吸引大量網友瘋狂跟進。

報導說，小羅伯甘迺迪發表言論後的幾周內，該標籤已吸引了2.3億次的閱讀量。在社交媒體微信上，《中國國防報》的一個關聯帳號發佈小羅伯甘迺迪講話的視頻，被轉發10萬多次，隨後小羅伯甘迺迪登上了微博熱搜榜的第2名。

包括共青團或其他與中共官方有關的社交媒體帳戶，在轉發小羅伯甘迺迪的生化武器言論時都沒有附帶科學家提供的背景資料，也沒有對甘迺迪的論斷提出嚴肅質疑。

甘迺迪競選團隊在給《華爾街日報》的聲明中說，甘迺迪期待與中國政府建立和平關係，並消除所有威脅人類的武器。中國國務院新聞辦公室和美國國務院沒有回復記者的置評請求。

甘迺迪是最近在紐約市一家餐廳的競選活動中提到上述生化武器說法的，在此番言論受到批評後，他指出2020年的一項研究稱，阿米什人和阿什肯納茲猶太人中似乎不存在新冠病毒受體。該研究沒有提到中國人，也沒有試圖表明該病毒是專門針對某些人群設計的。專家們表示，甘迺迪關於生化武器的說法缺乏科學支持。

白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾(Karine Jean-Pierre)將甘迺迪關於新冠病毒針對特定人群的說法描述為種族主義和反猶太主義，稱這種說法是「對我們公民、我們美國同胞的攻擊」。