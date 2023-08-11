新竹縣義民中學勞資爭議持續延燒，校方10日態度軟化依照國教署行政命令，表達續聘10名教師以及12日發薪資，但有家長及新竹縣各級學校教育產業工會認為此波動盪已影響學生受教權，校長陳衍財應道歉，對此陳衍財11日下午召開記者會，否認教師們對校方的指控，並質疑國教署拿「私立大專校院教師聘約應約定不得約定及注意事項」中的條文規定來要求中學的合理性。

陳衍財指出，早在2007年校務會議中，就已提案通過教師學術研究費以95折計算、代理教師學術研究費8折計算，薪級比照公立學校，16年來沿用至今從未改變，也並未苛扣教師薪資，其他事項也都沒有改變。

陳衍財表示，112學年度服務規約僅有增訂14條，也是依照臺教國署人字第1100007706號函須將學術研究費納入教師聘約。原定於6月底校務會議將教師服務規約提案討論，但因高中部2年級辦理校外教學活動而致多名老師須隨行以致無法參加校務會議，學務處於6月13日臨時行政會議提議將期末校務會議延後至下一個學期。

對於教師們在聘書上自行畫除規約，陳衍財也指出，國教署引用「私立大專校院教師聘約應約定不得約定及注意事項」條文，將教師擅改聘約解釋成教師得對聘約內容表達異議，陳衍財表示校方依法行政，但若教師可刪改聘約，未來恐衍生諸多管理問題，且「高中怎麼會用大專校院條文？」

整起勞資爭議，對於教師們的指控，包括稱校方片面打折教師研究費、片面刪改規約、不召開校務會議、堅持解聘等，陳衍財均否認，並表示校方一直以理性溫和的態度處理事情，尊重國教署的解釋。