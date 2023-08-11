陳亞男表示，雖然通用伺服器部分受終端客戶高庫存影響，預計要到年底才會回到結束，但新平台轉換預計第四季開始，加上快速發酵的AI伺服器專案陸續進入量產，下半年營收可望逐步增溫，第三季較第二季持平到小增，第四季為全年高峰。

針對AI伺服器相關產品，勤誠預估今年占公司營收比重約15％～20％，包括在標準品及渠道發展上，都有許多客戶詢問下單，包括美國、中國大陸、中東地區對高階AI、GPU BOX需求強勁。目前輝達（NVIDIA）低階產品仍可以在陸銷售，對勤誠高U數機箱生產、出貨不受影響，且仍是伺服器大型客戶的第一供應商。

陳亞男指出，勤誠主要產品優勢在機箱的散熱、結構解決方案上，去年起就開始對AI相關產品進行設計，到今年第二季開始小批量生產、第三季進入開模，第四季已看到量產訂單湧進，而公司也同步與客戶進行下一世代的新專案POC、NPI階段，帶動正向循環發展，預料明、後年都將維持高峰成長趨勢。

另在獲利部分，勤誠第二季毛利率回升至23.6％，主要是高階AI專案開始小量出貨，由於設計複雜難度較高，產品平均售價（ASP）提升，以及生產成本降低，帶動產品組合轉佳，預期下半年毛利有機會延續成長趨勢。

陳亞男表示，勤誠在高階GPU BOX、HPC及生成式AI應用技術開發上不遺餘力投入，四大產品線持續升級，並與客戶在浸沒水冷式產品進行ODM、JDM合作，預計新產品將於明年下半年開始出貨貢獻營收。