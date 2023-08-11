台中市警察局表示，今年1至5月取締酒駕交通違規3519件，在六都中名列第2，於11日今晚間起至13日連續3天，警方再出動，實施抓酒駕勤務，針對易發生酒駕時段、路段及區域，改變定點封閉式執行取締酒後駕車專案路檢勤務，以「24小時全天候」分散小蜜蜂機動全面巡守，呼籲酒駕者切勿心存僥倖、以身試法。

警方指出，道路交通管理處罰條例修正6月30日上路，吊扣牌照新制對於酒駕處罰更嚴厲，民眾遭警方查獲酒駕後不僅要面臨高額罰鍰，亦將當場拆卸汽機車牌照移置保管，且吊扣2年不得使用，讓酒駕、毒駕、拒絕酒測等違規民眾將寸步難行，一旦查獲酒駕酒精濃度達0.15毫克違規標準以上，將當場拆卸汽機車牌照，移置保管。

另如酒精濃度超過0.25毫克以上，觸犯公共危險罪，一樣須當場拆卸車牌扣牌，移置保管後，車輛車體雖免附繳納罰款收據可以領回，但需自行雇請拖吊車將車輛拖離現場（不得隨意停放於道路），且吊扣牌照後2年不得再行駛於道路上，就算車主不知情，也一樣要處罰；

警方提醒，車主明知駕駛人酒駕而不禁駛，依據道路交通管理處罰條例第35條第7項比照酒駕初犯同樣額度罰鍰，並且須吊扣牌照2年，就算車輛要轉賣過戶，仍會繼續執行吊扣無法規避罰則。請民眾須注意謹慎，除了不要酒駕，也請不要將自身車輛輕易借給其他人。

警方呼籲，酒後駕車是極度惡劣糟糕且危險又不負責任的行為，不僅危及自身安全，也可能對他人造成嚴重傷害，希望民眾切勿抱持僥倖心態以身試法，勿因貪杯肇事而讓家人終身遺憾。