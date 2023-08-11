前衛福部長陳時中傳出可能列入民進黨不分區立委名單，但是否能幫忙拉抬民進黨和賴清德的選情，或是再度拉起仇恨值，值得討論。資深媒體人周玉蔻也在臉書分享《放言》相關報導，而網友直接留言說「哪個白痴放陳時中的」、「陳時中擔任行政院長」，也讓周玉蔻無法招架。

據《放言》報導，民進黨英系擬推出去年參選台北市長的前衛福部長陳時中，名列不分區立委名單。但這可以成功催票或是再次激起一波仇恨值選戰對立，相關人士表示，值得深入思考討論。

周玉蔻今也在臉書分享此則新聞，有一名自稱是「公會幹部」的網友也非常直接的留言說「哪個白痴放陳時中的」，周玉蔻則僅回一個「無言」的表情符號。該網友也痛批陳時中惡搞醫療體系，指出陳時中任內搞出自費上限、惡搞藥價，要基層院所整修無障礙廁所、測水質，並嗆說「歡迎陳時中來公會對質，我就是公會幹部，不要只有選舉才會來拜會求支持」。

還有網友說，「全力支持賴清德當選總統，陳時中擔任行政院長」。周玉蔻也只回了「呃」，網友還追問說「Coco姐是覺得陳時中不適合擔任行政院長嗎？」

還有很多網友也都表示不贊成，「避免一些議題再被利用！」「不是時中部長不好，是現選舉氛圍會被在野目無法紀的再次借題抹黑，請三思」、「就放過阿中部長了吧」、「不應該放陳時中。應該給年輕一輩的醫界人才」、「反對，不適任的交際政務官，不值任不分區。」

也有網友說，「為什麼不排(疾管署副署長)羅一鈞呢？」周玉蔻則回說「好建議」。