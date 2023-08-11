睽違2年，當肯大型公仔重回市區舊鐵道徒步區。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮子弟網路插畫家Duncan與花蓮市公所合作，在市區舊鐵道行人徒步區打造Duncan造型大公仔，路過遊客都拍照留影，但卻發生「車禍」，公仔進廠維修，睽違2年，今天重新回到徒步區，市公所歡迎大家前往打卡合影。

花蓮市舊鐵道徒步區是人潮聚集地，這座身高約190公分的Duncan公仔，以勾肩姿勢站立，2016年起擺設徒步區，造型吸睛，遊客可與Duncan搭肩合影，因公仔沒有圍籬，曾被商圈內攤車不慎撞傷，斷腿進廠維修。

2021年市公所辦理徒步區地坪改善工程，並增設一座大理石雕塑作品，經多次評選，由花蓮藝術家黃裕榮作品欣「心」獲得青睞。全新的Duncan公仔與「心」的作品今天同時亮相，市長魏嘉彥、前市長、縣議員魏嘉賢到場同歡，希望能帶給遊客歡樂取景題材。

黃裕榮表示，欣「心」向榮作品，與當肯公仔相互呼應，透過具有充氣感的愛心立體裝置，中間區域以不鏽鋼鏡面映射周遭人群及環境，象徵一切都被愛所包覆，作品旁則以「貓狗當家」點綴，取自孩子的畫作，貓、狗打鬧又合群的動作，增加童趣。

市長魏嘉彥表示，開心迎接當肯回歸舊鐵道，為商圈增添活力特色氛圍，市民朋友還希望看到當肯以何種姿態出現在花蓮市各角落，都歡迎提供建言；他也請民眾發揮公德心，勿將車輛開進行人徒步區，維護行人和公仔的安全。