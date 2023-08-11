國泰飯店觀光事業與恆隆行跨域合作，即日起至10月31日推出『續逸旅行住房專案』，活動期間入住和逸飯店旗下的「COZZI Blu和逸飯店•桃園館」與「和逸飯店•台南西門館」，每晚最低只要6800元起，加入AMAZZING CLUB會員訂房可再享房價5％折扣與累積點數，恆隆行會員訂房則可享有延遲退房至12：00。

國泰飯店觀光事業期望透過旅行降低環境和社會的衝擊，從減法(減少一次性備品使用)的角度出發，引領旅人們體驗旅遊的永續生活方式，這次邀請恆隆行共同合作，以「循環利用、重覆使用、淨化空氣、能源效率」為主軸，選擇生活中對地球環境相對更永續、更環保的產品，創造出質感生活level-up與更美好的住宿體驗。

這次『續逸旅行住房專案』特別選擇主打親子的「COZZI Blu和逸飯店•桃園館」與「和逸飯店•台南西門館」，旅客可於入住期間體驗恆隆行代理的各式質感商品，包含：「Coway AP-1515G 雙重防禦智能空氣清淨機」、「SodaStream Spirit 自動扣瓶氣泡水機」、「Style Dr. CHAIR Plus 舒適立腰調整椅」、「OASIS Curve瞬熱製冷UVC濾淨飲水機」、「PANASONIC 電源供應器、充電傳輸線」、「LEXON MinoT隨手掛藍牙喇叭」以及「CORKCICLE 三層真空啜飲杯」。為了讓大小朋友探索更多永續生活，飯店特別於房間規劃軟裝產品，邀請入住旅客共玩互動體驗遊戲。透過互動引導深入了解各種永續小知識，在玩樂中建立孩子們對環境的愛護概念。

自7 月實施不主動提供一次性備品至今，獲得許多客人與會員的支持，為了回饋會員們以實際行動支持低碳永續旅行，9月30日前憑AMAZZING CLUB會員身分，活動期間於AMAZZING CLUB會員官網預定國泰飯店觀光事業旗下任一館，並於AMAZZING CLUB會員官網訂單上備註「不索取一次性備品」即可獲得綠色點數300點。為環境盡一份心力，啟發旅客享有美好生活與永續旅行，邀請所有人一同響應。