台大醫院金山分院旁人行道設置至今已20餘年，現況鋪面老舊且無障礙環境不符現行法規，今改善人行道總長約300公尺，改善面積預計達788平方公尺，改善10處無障礙坡道，藉以提供用路人有一更舒適的通行環境。

金山區長劉昌松表示，本次人行道施工經費約為631萬元，大幅提升行人通行友善環境，敲除原有損壞花台，重新舖設透水高壓磚，人行寬度增加為3公尺，調整無障礙坡道，今於2023年7月30日正式完工，改善後不僅塑造整齊且便於步行之通行步道，更大大提升金山醫院周邊通行品質，經歷近2個月的施工，迎來嶄新的通行環境。

新北市議員白珮茹指出，過去金山醫院人行道鋪面不平整且寬度略為狹窄而有淨寬不足及無障礙不符規定等問題，為提升北海岸基礎建設，要求區公所儘速改善，今改善完成將人行道重新整建為安全、友善、可靠、舒適、健康的人本交通環境，逐步使金山成為更友善、宜居的環境。