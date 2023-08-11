開放國外旅遊，國旅客恐減少，圖為台東旅遊示意照。（蔡旻妤攝）

在台東鹿野舉辦的熱氣球嘉年華10日光雕音樂會吸引2萬5千人潮。（蔡旻妤攝）

在台東鹿野舉辦的熱氣球嘉年華10日光雕音樂會吸引2萬5千人潮。（蔡旻妤攝）

在台東鹿野舉辦的熱氣球嘉年華10日光雕音樂會吸引2萬5千人潮。（蔡旻妤攝）

因應疫後國門開放，交通部觀光局訂出年底迎600萬人次國際觀光客目標，其中100萬為陸客，大陸日前恢復的第3批出境團隊旅遊包括美、日、韓等78國不含台灣。鹿鳴溫泉酒店副董事長潘貴蘭表示遺憾，期待政府設法吸引其他國家旅客來台或振興國旅。

潘貴蘭指出，依據內政部移民署統計資料顯示，從2008年7月至2019年12月底止， 陸客來台旅遊人數高達1433萬餘人次，當年飯店旅宿業積極投資擴充量能，隨著2020年初新冠疫情爆發後，暫緩陸客來台之後，至今台灣觀光旅宿業的房間數量能還在，台灣人口就2300萬多人，國旅市場就這麼大，但陸客來台人數歸零，以致國內飯店旅宿業出現營運困境。

潘貴蘭說，今年政策開放國人境外旅遊，讓國旅雪上加霜，今年8月10日大陸宣布開放境外團旅78個國家，名單中沒有台灣，確實令國內飯店旅宿業者遺憾，國內業者很期待政府能想辦法吸引其他國家民眾來台旅遊，或設法振興國旅。

知本溫泉觀光發展促進協會理事長、富野飯店集團公關黃慶安提及，陸客來不來台灣，不是他可以決定的，他當然歡迎陸客，同樣的也歡迎世界各地的遊客來台東旅遊，近期知本住房率約5成，國外遊客以香港、馬來西亞、新加坡居多。

台東縣旅館商業同業公會理事長高泉傑說明，包括星馬港澳及韓國的遊客都喜歡來台東，不過陸客人數眾多，希望也能爭取散客自由行或商務客的大陸民眾來到景色優美的台東旅遊。