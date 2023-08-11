證交所表示，觀光餐旅業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，7月營收年增53.17％，建材營造業因建案完工認列工程收入，營收年增13.81％，金融保險業因投資收益增加，營收年增8.93％。7月營收衰退較大產業中，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，營收年減42.76％，油電燃氣業受油價下跌及通膨致需求低迷、鋼鐵工業因需求及市場價格下跌，兩個產業營收分別年減26.09％及20.84％。
《台北股市》7月上市公司營收年減8.14％ 增幅王仍是「它」
台灣證券交易統計7月整體上市公司營收表現，總營收為3兆428億元，年減2,697億元，減幅8.14％；前7月營收總計20.38兆元，年減2兆6,952億元，減幅11.68％。7月營收呈現成長仍是觀光業領軍，其次依序為建材營造業及金融保險業，衰退仍舊是航運業，後續依序為油電燃氣業及鋼鐵工業。
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