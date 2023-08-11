證交所表示，觀光餐旅業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，7月營收年增53.17％，建材營造業因建案完工認列工程收入，營收年增13.81％，金融保險業因投資收益增加，營收年增8.93％。7月營收衰退較大產業中，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，營收年減42.76％，油電燃氣業受油價下跌及通膨致需求低迷、鋼鐵工業因需求及市場價格下跌，兩個產業營收分別年減26.09％及20.84％。