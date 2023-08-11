IEA在八月的月度報告中說，2024年的需求增加量會放慢到100萬桶/每日(bpd)，較此前的預測少了15萬桶。

面對利率上升和銀行信貸的收緊，全球經濟充滿挑戰，原本要應付製造業和貿易低迷的企業，則進一步受到擠壓。

IEA還指出，由於供應的吃緊，布蘭特原油周四突破每桶88美元，創一月以來新高；而且在2023年剩餘的時間，全球庫存可能大幅下滑，進一步再推升油價。

而受到夏季旅遊、發電用油的增加，以及中國石化活動的激增，2023年全球石油需求將增加220萬桶/每日。而這與IEA此前的預測沒有什麼變化。

今年的石油需求將在平均的1.022億桶/每日，而儘管對中國經濟的擔憂，中國仍佔增長量的7成。

IEA說，6月的日需求量達到創紀錄的1.03億桶，8月可能迎來另一個高峰。

OPEC在周四也發佈的月度報告，重申了年度石油需求預測，預計2024年的日均需求量將增加225萬桶，而2023年的日均需求量將增加244萬桶。

在供應消息方面，近幾個月顯著供應放緩，主要是沙烏地阿拉伯的自願減產。OPEC+在2022年底開始限制石油供應，並且在六月宣布延長該措施至2024年。

IEA在周五表示，如果OPEC+維持現有目標，石油庫存將在第三季減少220萬桶，在第四季減少120萬桶，這可能會推進油價的再次上漲。