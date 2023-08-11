相關業者在座談會中分享之前曾經遇到過的相關問題，例如學校家長抗爭、簽約年限等問題。（徐佑昇攝）

具有長照與營養師專業的正妹市議員許睿慈（左）表示，很高興市長重視長者照護議題，但希望未來座談會資訊可以更公開透明，讓優質業者都能有機會參與，共同協力解決基隆長照問題。（市議員許睿慈提供／徐佑昇基隆傳真）

社會處處長楊玉欣（中）表示，未來將持續辦理相關交流座談，並歡迎業者一同投入基隆長照服務，為長者注入充沛能量。（徐佑昇攝）

基隆預計今年將正式邁入超高齡社會，平均每5位市民就會有一名65歲以上。為有效解決市民長者照護需求，基市府將利用公有校舍推行「一國中學區一日照」政策。11日由基隆市長謝國樑邀集相關業者，針對機構設置探討需求，會中業者提及過往機構設置曾遇到學校家長的抗爭與申請年限等問題。謝國樑強調，相關問題會由社會處、教育處以及都發處積極辦理，希望能讓基隆設置設施的流程都比以往更改善，解決基隆迫切的長照及日照問題。

基隆市長謝國樑致詞表示，因為基隆市的長者越來越多，相關機構設置的需求也更迫切，所以針對相關業者就需要有良好的投資經營環境，這點基隆市相對其他縣市還有許多要努力的地方。

謝國樑說，就他自己的理解而言，目前基隆的長照日照量能是很不足的，但這個不足到底是經營者沒有意願來基隆，還是基隆相關的制度與環境還有哪邊可以加強之處，能作為施政的改進，所以才要召集此場會議，聆聽第一線經營者的意見。

會中有許多業者表達意見，有業者表示在學校設置日照據點，經常會遭受學校尤其是家長會不理性的抗爭，甚至有家長說「糖尿病會傳染」，因此遭遇極大困難。對此謝國樑回應，市府對於教育機構的溝通相當重視，這部分一定會先行溝通。社會處也回應，有幾所學校的校長已經同意了，相關阻礙應該會較低。

另外有業者指出，有一些其他縣市的案例是簽約年限不夠長，可能3年就要再審一次，對於業者來說是蠻大的負擔；還有針對執照等程序能整合簡化，並有一個預期的流程圖，讓業者可以參考；另外也有業者想確認合作的模式到底是BOT、OT、還是ROT，這些也會影響到業者的意願。

謝國樑於會議總結指出，將持續盤點長照需求，也要求都發處可以整合各項執照等規範的申請窗口，加速並簡化流程。市府會找出適合的場地空間，遇到問題就來探討，共同克服。市府將持續招募優質業者共同投入服務，期提供市民更好的照顧，達成「在地老化」的終極目標。

身為長照領域專業的營養師市議員許睿慈表示，很高興市長在她上次質詢後，持續針對長者照護相關領域展開整合與改進，積極解決基隆長年以來困擾優質業者進駐的障礙。

但許睿慈也指出，本次活動也有「美中不足」的地方，有許多業者均向她陳情，表示完全沒收到相關資訊。她不希望市府對特定業者「大小眼」，期望下次的座談能夠更加公開、透明。

許睿慈強調，她未來也會持續監督並協助市府解決相關問題，讓基隆的長輩能夠幸福終老，解決需要撫養長輩的市民負擔。

社會處長楊玉欣表示，市府將透過日間照顧機構量能擴充，促進長者健康促進及社會參與，延緩失能。未來將持續辦理相關交流座談，歡迎大家一同投入基隆長照服務，為長者注入充沛能量。