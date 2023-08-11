群翊第二季EPS 3.96元 17:432023/08/11 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 設備廠群翊（6664）11日公告2023年第二季財報，第二季營收6.02億元，稅後純益2.19億元，每股稅後純益（EPS）3.96元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 毛利率49.38％，營業利益率30.96％，稅後純益率36.42％，皆較第一季呈現季增表現。 巨路上半年EPS 4.27元 富強鑫上半年EPS為0.09元 大洋、新洲上半年EPS 0.68元、0.85元 #群翊 #EPS #稅後純益 #第二季 #設備廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 永裕上半年獲利年減38.82％ EPS 0.52元 13:532023/08/11 財經 行情拉回整理 惠光上半年EPS 0.82元、年減64.19％ 16:542023/08/11 財經 國碳科營運逐季增溫 上半年獲利年增31.48％、EPS 1.42元 14:542023/08/11 財經 《通網股》振曜第2季EPS躍升0.89元 H2拚動能延續 16:492023/08/11 財經 海悅第二季EPS 2.75元 營運明顯回升 18:332023/08/11 財經 寒舍餐旅上半年EPS 1.32元 創近六年新高 17:432023/08/11 財經 晶華上半年EPS 5.54元、獲利超越疫前 全年賺逾一個股本可期 17:022023/08/11 財經 豆府上半年EPS 7.54元 全年拚賺逾一個股本 17:152023/08/11 財經 聖暉*上半年每股大賺8.17元 盤中股漲近3％ 13:242023/08/11 財經 《鋼鐵股》沛波H1營運寫4高 EPS升至1.61元 16:492023/08/11 財經 華新上半年EPS 創近4年同期新低 17:092023/08/11 財經 《鋼鐵股》春雨Q2EPS摔11季低 景氣築底放眼Q4 11:382023/08/11 財經 《半導體》精材Q2EPS摔12季低 上半年每股賺1.57元 15:492023/08/11 財經 沛波H1逆勢成長 賺1.01億元年增45.34％ 16:322023/08/11 財經 《半導體》旺矽Q2獲利衝次高 H2拚勝H1 14:592023/08/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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