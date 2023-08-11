毛利率49.38％，營業利益率30.96％，稅後純益率36.42％，皆較第一季呈現季增表現。

巨路上半年EPS 4.27元
富強鑫上半年EPS為0.09元
大洋、新洲上半年EPS 0.68元、0.85元
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