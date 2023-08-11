寒舍餐旅2023年第二季合併營收達11.07億元，年增110.91%，且較2019年同期成長3.64％，表現超越疫情前水準。累計今年上半年營收為23.02億元、年增72.30%，雙創近6年同期高點。受惠於國際商旅快速回流、宴會需求熱絡、端午清明雙連假與禮盒業績挹注，第二季寒舍集團旗下各飯店住宿與餐飲均成績亮眼，高增速來自於去年同期受疫情影響較大故比較基期低。

過往三節送禮以中秋為重，但隨疫後市場改變、不少企業亦將端午視為送禮大節，寒舍集合旗下各飯店資源，以米其林主廚設計多元口味，加開生產線並新闢販售通路，推升禮盒銷售業績達1,150萬元、年增8%，較2019年跳增60%，挹注上半年餐飲業績。

農曆年後邁入國際商務出差旺季，受惠於台北國際電腦展與MICE團客回流，間接拉抬旗下各飯店住宿率。面對第二季傳統餐飲淡季，集團旗下台北喜來登十二廚與台北寒舍艾美探索廚房兩大自助餐廳推出「松葉蟹吃到飽」活動迎戰，炒熱市場使業績熱度不減。位於宜蘭的礁溪寒沐酒店則將館內岩彩餐廳定位「頂級海鮮餐廳」重新出發，主攻頂級消費客群，並配合宜蘭人優惠吸引在地客群。

展望第三季，寒舍已展開年度送禮大檔中秋節的接訂工作，提前針對企業大單與電商通路布局銷售。看好疫後餐飲市場復甦，集團也廣邀各地知名米其林星廚與旗下餐廳合作，強化餐飲競爭力、優化用餐體驗以創營收，如台北喜來登與米其林一星日料合設Sushi Momo、安東廳則由米其林一星主廚擔任顧問聚焦轉型高級牛排館、台北寒舍艾美的寒舍食譜與台北喜來登辰園邀請米其林三星主廚顧問等，為集團營運增添強勁動能。