雙北總共46位製茶選手同場競技，展現高超製茶技術。（新北市政府農業局提供）

新北市農會11日在文山農埸辦理「新北市、台北市製茶技術競賽」頒獎典禮，自10日起一連2天辦理製茶競賽，共有46名選手參賽，最後由新北市林口區，有製茶40年經驗、生津製茶廠第三代陳昆諒脫穎而出，榮獲特等獎。新北市也將推派本次競賽表現優異的選手，代表參加「全國部分發酵茶製茶技術競賽」。

新北市農會理事長林讚枝表示，製茶師要依照製茶時的環境，調整每個步驟，參賽者需在相同製茶環境及條件下，依經驗及當下氣候判斷萎凋、炒菁、揉捻、乾燥等過程，連續2天保持全程專注，不眠不休。不只考驗體力、耐力還要考驗選手判斷力。藉由各茶區高手技藝展現，期待能為茶產業薪火相傳做見證。

參賽選手於10日下午進行室外萎凋，專注走水需翻動攪拌多次，到了傍晚移至室內靜置萎凋，靜置1至2小時，在室內悶熱環境還要注意茶菁香氣，攪拌3至5次。選手這時已經汗流浹背，晚間還要開始炒菁，使用揉捻機將茶葉滾動結成條索狀，接印12小時未闔眼。到了凌晨進行費時費眼力的挑茶梗，在時限內完成並繳交茶葉。

本次雙北市製茶技術競賽共計12區農會代表，46位分別來自新北坪林、石碇、三峽、新店、林口、深坑、平溪、汐止、石門、淡水等茶區的新北41名優秀製茶師，以及另外5名來自同為包種茶產區的台北南港、木柵等區的選手共同參與，切磋製茶技術。新北市也將推派競賽獲獎的茶農代表參加農業部茶及飲料作物改良場於9月11、12日主辦的「全國部分發酵茶製茶技術競賽」。

新北市是全國部分發酵茶製茶技術競賽的常勝軍，也是百萬冠軍茶的故鄉，推派選手參賽，對茶農充滿信心。本次競賽交茶成品以條型茶為主，評審則由農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐、北部分場長蘇彥碩及新北市農會文山茶推廣中心主任翁啟二擔任。評比從外觀、水色、香氣評選出特等獎、頭等獎、貳等獎及參等獎共4等次，競賽最後由新北市林口區陳昆諒拿下特等獎。

評審邱垂豐表示，本次製茶競賽採用臺茶12號的茶菁，製茶期間上午天氣不錯，日光萎凋條件好，雖然下午有降雨，但已進入室內萎凋影響較小，選手們都製作出相當優良的好茶。特等茶樣走水順暢，茶湯蜜綠顯黃，澄清透亮，品種特色明顯，風味乾淨平衡，充滿桂花、梔子花的清香，發酵程度得宜，醇厚、圓潤且充滿韻味，實屬不易，實至名歸。

新北市轄內茶葉栽培面積約為753.82公頃，其中包種茶最大產區坪林栽培面積達488. 89公頃，年產量282公噸，石碇、深坑、平溪、汐止、新店也是包種茶產地之一。