陽明海運公告上半年財報，第2季單季合併營業收入為新台幣350億元，稅後淨損新台幣1.3億元，稅後EPS為每股淨損0.04元；致使上半年淨利降至32.7億元，稅後EPS為每股淨利0.94元，表示上半年航運市場主要受到通貨膨脹壓力及全球經濟不穩定影響，且運價相較去年同期下滑，導致營業收入較去年同期減少。

展望未來，陽明表示，根據國際貨幣基金組織（IMF）今(2023)年7月世界經濟展望資料顯示，雖今年全球經濟成長率上修至3％，總體通膨率也預期從去年的8.7％降到6.8％，然而通膨壓力持續，各國央行為抗通膨所採取的升息政策對經濟活動造成影響，未來兩年整體經濟復甦動能依然偏弱。

根據法國海運諮詢機構Alphaliner航運市場供需成長預測，今年供給成長為8.5％高於需求成長1.4％，市場仍呈現供過於求局面，高通膨致使家庭購買力下降、產業鏈尚在去化庫存皆造成需求疲弱，然而俄烏戰爭若告一段落，戰後復原期所需的重建物資需求，將有望提升貨櫃航運需求。

面對航運市場供需變化，陽明海運表示將審慎應對，密切關注全球經濟發展、地緣政治影響、供應鏈變化與環保減排要求等趨勢，適時調整航線布局與船隊規劃，以持續提升公司競爭力和經營績效。

相較於陽明海運虧損，長榮海運第2季合併營收為673.85億元，稅後淨利為50.92億元，仍舊保持獲利動能；累計上半年合併營收為1,342.11億元，稅後淨利101.35億元，每股盈餘(EPS)則為4.79元，毛利率21.31％。

長榮表示，第2季整體貨載量增加，然平均運價下滑，合併營收則較上一季增加5.58億元(季增0.83%)。另由於本季認列未分配盈餘稅76. 26億元，故整體稅額較高，第二季稅後淨利(歸屬母公司)較上一季增加0.49億元(季增0.98%)。