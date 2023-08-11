新北市金山警分局為防制無照駕駛肇事危險，暑假期間加強交通執法，結合擴大臨檢及防制危險駕車專案勤務，於轄內台2線沿線路段進行移動式測照取締超速違規，全面攔檢無照上路駕駛人以防範交通事故發生，7月1日至今已取締83件無照駕駛違規案件，全數依法裁處。

金山警分局表示，今年6月30日起，《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案已正式施行，其中《道交條例》第21條規定，無照駕駛行為加重處罰鍰6000元至2萬4000元，而5年內累犯者一經查獲即處最以高額罰鍰。

金山警分局指出，如車輛所有人允許無照者駕駛，則加重處罰吊扣牌照1至6月，另外領有學習駕駛證民眾，應在指定的地點路段學習駕駛，如在未經許可學習駕駛道路或時間駕車亦可舉發。

金山警分局分析，從7月1日至今，在萬金石3區共取締83件無照駕駛違規案件中，未滿18歲違規者有15件，18歲以上未考領駕照者計有68件，適齡可考照的無照違規件數占取締總件數比例高達8成。

金山警分局長蔣叔君表示，民眾無照駕駛除了不熟悉交通安全規則外多數也缺乏防禦駕駛的觀念，容易發生交通事故，提醒家長注意家中青少年可能因貪圖方便、相約出遊或練習駕駛技術等原因而無照違規上路，勿貪圖一時方便無照駕車，以免遭警方舉發而傷了荷包，甚至危害自己與他人生命安全。

她強調，至於年滿18歲符合資格欲考領機車駕照的民眾，請由領有駕照之親友帶領接送前往考照地點，切勿逕自無照上路違規行駛，以維護自身及其他用路人交通安全。